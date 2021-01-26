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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Isparta’da polis memurunun mesaiye giderken ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Isparta’da polis memurunun mesaiye giderken ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı

-Kaza anı mobese görüntüsü

Polis Memuru Mobese Görüntüsü Sparta Mobese Motosiklet Sürücüsü 

--Kaza yerinden fotoğraflar

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta'da polis memuru Bahadır Dinç, motosikletiyle mesaiye giderken otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Kaza anı Mobese tarafından kaydedildi. Kaza, 23 Ocak Cumartesi günü saat saat 12.30 sıralarında Dost Pet kavşağında meydana geldi. Mesaiye giden Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bahadır Dinç'in kullandığı 32 AAZ 915 plakalı motosiklet, Mehmet U. yönetimindeki 15 EU 472 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Dinç yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Dinç, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren polis memuru Bahadır Dinç’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı Mobese’ye yansıdı Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı Mobese tarafından kaydedildi. Görüntülerde ışıklı kavşakta Bahadır Dinç’in kullandığı motosikletin geçtiği sırada diğer yoldan harekete eden 2 araçtan birinin durduğu diğerinin ise motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Dinç’in aracın üstüne düştüğü anda yine görüntülerde yer alıyor. (ASA-
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