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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Isparta’da otomobil ve otomobil parçaları çalan 4 şüpheli yakalandı

Isparta’da otomobil ve otomobil parçaları çalan 4 şüpheli yakalandı

-Hırsızlık şüphelilerinin araçlarıyla gidiş görüntüleri(güvenlik kamerası)

Adli Kontrol Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Benzin 

--Benzinlikten benzin almaları (güvenlik kamerası)

( ISPARTA )- Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ISPARTA

- Isparta’da emniyet ekipleri, farklı mahallelerdeki otomobil ve otomobil parçaları hırsızlığıyla ilgili 4 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 Mart’ta Karaağaaç Mahallesi 1848 Sokak karşısındaki boş arazide bulunan kamyonetten jeneratör, 11 Mart’ta Karaağaç Mahallesi 1204 Sokak'ta bulunan park halindeki kamyondan 2 adet 150 amperlik akü, 12 Mart’ta Sanayi Mahallesi Petek Sanayi Sitesi 3238 Sokak üzerindeki bir iş yerinden 1 adet minibüs lastiği, 2 adet kamyon çelik jantı, 1 adet kriko, 6 adet araba jantı, 2 adet bijon sökme tabancası ve 13 Mart’ta Gülevler Mahallesi 4015 Sokak'taki ikamet önünde park halinde bulunan otomobilin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmalarda ve mahallelerdeki güvenlik kameraları incelemelerinde hırsızlık olaylarını B.B., L.B., S.S.Ç. ve M.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. 4 şüpheli 14 Mart’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Mart’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, L.B., S.S.Ç. ve M.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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