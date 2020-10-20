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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Isparta’da otomobil hırsızı sıcak takibin ardından kaza yapınca yakalandı

Isparta’da otomobil hırsızı sıcak takibin ardından kaza yapınca yakalandı

-Aracın çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Güvenlik Kamerası Çalıntı Otomobil Harekete Geç Kaçış Direksiyon 

--Yoldan geçerken mobese kaydı
--Bariyere vurarak durması ve yakalanması

( ISPARTA )- Otomobil hırsızının kaçış anları güvenlik kameralarına ve mobeseye yansıdı ISPARTA

- Isparta’da üzerinde anahtar bulunan otomobili çalan şahıs, polisin sıcak takibi sonucu beton bariyere vurarak, kaza yapması sonucu yakalandı. Olay 17 Ekim cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Sanayi Mahallesi 3321 Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir lokantanın önünde üzerinde anahtar bırakılan 32 AAT 241 plakalı otomobil bir şahıs tarafından çalındı. İhbar üzerine il genelindeki tüm emniyet ekipleri teyakkuza geçti. Polisin çalıntı otomobili Koçtepe yolunda görmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, aracı takibe aldı. Polis, aracı kullanan M.İ. isimli şahsa durması yönünde anonslu ve ışıklı ikazlarda bulundu. Ancak kaçmaya devam eden şahıs, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde Mehmet Tönge Mahallesi istikametinden Çünür Mahallesi’ne oradan da yan yolu kullanarak Fatih Mahallesi’ne geçti. Emniyet Müdürlüğü önüne gelen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet binası önündeki beton bariyerlere vurarak, kaza yaptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ. adli makamlara sevk edildi. Kaçış anı mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı Öte yandan otomobilin çalınması ve sonraki yaşananlar mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde lokanta önüne gelen bir şahsın araca binerek, uzaklaştığı görülüyor. Mobese ve diğer güvenlik kameralarında ise şahsın otomobille Koçtepe yolundan geçtiği ve Kolçelik kavşağında trafiği tehlikeye sokacak şekilde hareket ettiği görülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne gelen otomobilin beton bariyerlere vurduğu ve sürücüsünün araçtan indikten sonra polis tarafından yakalandığı yine görüntülerde yer aldı. (ASA-
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