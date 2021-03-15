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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta’da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

Isparta’da 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı

-Kaza sonrası yol kenarında yaralılar ve yaralılara ilk müdahale(

İlk Müdahale Hastane Bild Sparta Sağlık Ekipleri 

--Kaza yerinden araçlar
--Otomobilin çekiciye yüklenmesi
--Minibüsün yolda düzeltilmesi
--Trafikten görüntü

( ISPARTA ) -- Minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı ISPARTA

- Isparta’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar yol kenarında yardım beklerken, adeta can pazarı yaşandı. Kaza saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi ile 253. Cadde’nin kesiştiği Çünür kavşağında meydana geldi. Kent merkezi istikametinden üniversite istikametine seyir halinde olan Salim M. idaresindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile tali yoldan anayola çıkan Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yattı. Kazada sürücülerle beraber otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken, yol kenarında adeta can pazarı yaşandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (ASA-
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