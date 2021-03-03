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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ISPARTA - Ahşaba işlediği Cumhurbaşkanlığı forsunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor

ISPARTA - Ahşaba işlediği Cumhurbaşkanlığı forsunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor

- Çandır köyünden drone görüntüsü - Mustafa Şahinkaya İle röportaj - Forsun ağaca işlenmesinden görüntüAhşaba işlediği Cumhurbaşkanlığı forsunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyorISPARTA (AA) - Isparta 'nın Sütçüler ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki ahşap ustası Mustafa Şahinkaya, ahşaba işlediği Cumhurbaşkanlığı forsunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek istiyor.İlçeye bağlı Çandır köyünde yaşayan Şahinkaya, 1974'te Fransa'ya devlet vasıtasıyla vasıflı işçi olarak gitti. Burada ağaçla ilgili de eğitim alan Şahinkaya, 41 yıl sonra Türkiye'ye döndü.Çandır köyüne 2016'da iki katlı evini inşa eden Şahinkaya, evinin alt katında kurduğu atölyede ahşaptan ürünleri satarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor.Şahinkaya, gazetecilere, Çandır köyünün orman ürünlerinde Türkiye'nin sayılı bölgelerinden olduğunu söyledi.

Bölgede her çeşit ağaç türünün bulunduğunu belirten Şahinkaya, "Ormana çıkıyorum, işime yarayacaksa ağacın dalından kesiyorum. Gövde kesmem ben, atölyemde değerlendiriyorum. Bu ağaçlardan zaten odun da olmuyor, odun olacak kereste değiller." diye konuştu.
Atölyesinde genellikle sehpa ayakları yaptığını ifade eden Şahinkaya, ortaya koyduğu eserlere kendine göre has isimler verdiğini dile getirdi.Şahinkaya, atölyesindeki Türk bayrağının da 15 Temmuz şehitlerin sayısı kadar parçadan oluştuğunu anlattı.Cumhurbaşkanlığı forsunu da ardıç ağacına işlediği bilgisini veren Şahinkaya, "Cumhurbaşkanımızı seviyorum. Forsunu yaptım, tabii kabul ederlerse kendisine takdim edeceğim." ifadesini kullandı.

Şehit Sparta 

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