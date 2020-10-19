İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören Eda Demirci: Gazetecileri ve kadın derneklerini tek tek arayıp susturdu
FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddet uyguladığı haberi gündemi sarsarken bazı tv ve gazeteler skandala sessiz kalmıştı. İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören eski eşi Eda Demirci, yaptığı son açıklamada Küçükkaya'nın susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aradığını söyledi.
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