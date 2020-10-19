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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören Eda Demirci: Gazetecileri ve kadın derneklerini tek tek arayıp susturdu

İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören Eda Demirci: Gazetecileri ve kadın derneklerini tek tek arayıp susturdu

FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddet uyguladığı haberi gündemi sarsarken bazı tv ve gazeteler skandala sessiz kalmıştı. İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören eski eşi Eda Demirci, yaptığı son açıklamada Küçükkaya'nın susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aradığını söyledi.

İsmail Küçükkaya 

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