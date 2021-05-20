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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İslami Cihad Hareketi: İsrail'in Gazze'deki suçları karşısında dünyanın suskunluğu arsızlıktır

İslami Cihad Hareketi: İsrail'in Gazze'deki suçları karşısında dünyanın suskunluğu arsızlıktır



: - İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en - Nahhale'nin konuşmasıGAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en - Nahhale, İsrail'in Gazze'deki suçları karşısında dünyanın suskunluğunun "arsızlık" olduğunu ve bunun İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için fırsat verdiğini belirtti.
Nahhale, yaptığı televizyon konuşmasında, "Biz, Kudüs'ü her türlü saygısızlıktan koruyoruz. Bu bizim halkımızın ve direnişçilerimizin yolu. Bu yoldan zafer kazanmadıkça dönmeyeceğiz." dedi.
Filistinli direniş gruplarının, İsrail'le mücadelenin zor ama Kudüs'ü korumanın ve özgürlüğün tek yolu olduğunun bilincinde olduğunu söyleyen Nahhale, halkın uluslararası sessizliğe ve ablukaya meydan okuduğunu kaydetti.
Nahhale, İsrail'in Gazze'deki suçları karşısında dünyanın suskunluğunun "arsızlık" olduğunu, çocukların ve sivillerin öldürülmesi karşısında susulduğunu ve bunun İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için fırsat verdiğini ifade etti.
- Kudüs ve Gazze'deki olaylarİsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid - i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid - i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.İsrail polisinin Mescid - i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana en az 227 kişi yaşamını yitirdi.

Televizyon Askeri Operasyon Uluslararası İsrail Saldırı 

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