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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSKİ’nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı, patlayan sular bir apartman boyuna ulaştı

İSKİ’nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı, patlayan sular bir apartman boyuna ulaştı

Çalışmanın olduğu yer

-Ekiplerin çalışması
-Borundan çıkan sular
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı. Kaydedilen görüntülerde, borudan çıkan suların bina seviyesine kadar yükseldiği görüldü.
Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde İBB’ye bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bir bölgede su borusu patladı. Yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle patlayan borudan çıkan suların bir apartman seviyesine kadar ulaştığı görüldü.
Mahalle sakinleri tarafından ekiplere önceden haber verilmesine rağmen, ekiplerin olay yerine daha geç gittikleri öğrenildi. Borudan patlayan suların saatlerce boşa akması sonucu cadde üzerinde araç trafiği ve yer yer su birikintileri meydana geldi.
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