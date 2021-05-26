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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İşçilerin kaldığı lojmanda çıkan yangın kereste fabrikasına sıçradı, fabrika alev alev yandı

İşçilerin kaldığı lojmanda çıkan yangın kereste fabrikasına sıçradı, fabrika alev alev yandı

-Alevlerden görüntüler

Fabrika Jandarma Bild Trol 

--Ekiplerin müdahalelerinden görüntüler
--Fabrikadan görüntüler
--Ekiplerden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesine işçilerin kaldığı lojmanda çıkan yangının sıçradığı kereste fabrikası alev alev yandı. 1 saatlik çalışma ile söndürülen yangında, fabrikada büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kereste fabrikasında çalışan yabancı uyruklu işçilerin kaldığı fabrikanın bitişiğindeki lojmanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın önce lojmanı sardı, sonra fabrikaya sıçradı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın 1 saatte söndürülebildi Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında lojman tamamen kullanılmaz hale gelirken, fabrikada da büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (MK-
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