Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Hırsızların iş yerine gelmesine ait detay

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-hırsızlık malzemelerini götürmelerinden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların iş yerlerinden çaldıkları torbalar dolusu malzemeyle uzaklaşma anları dikkat çekti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sanayi Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların iş yerleri önünde önce etrafı gözetledikleri, sonrasında ise içeri girerek torbalar dolusu malzemelerle dışarı çıkma ve kaçma anları yer aldı. Polis ekiplerin çalışmaları sonucu yakalan iki şüpheli şahsın haklarında başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement