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İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu

YANGINDAN GÖRÜNTÜ

Polis Yangın 

-ALEVLERDEN GÖRÜNTÜ
-İŞ YERLERİNE SU TUTULURKEN GÖRÜNTÜ
-EKİPLER ÇALIŞIRKEN GÖRÜNTÜ
-FARKLI AÇILARDA DETAYLAR

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak'ta iki farklı iş yerinin yanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın 4 itfaiye ekibinin titiz çalışması sonucunda iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Uşak'ta Nuri Şeker caddesi üzerinden bulunan iki farklı iş yeri yanında bulunan otluk alanda, henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçrama ihtimali olan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. (KK-MB-Y)
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