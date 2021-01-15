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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İş yerinden hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı

İş yerinden hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızlık Anı Güvenlik Kamera Görüntüleri

Polis Akalan Kamera Sigara Hırsız 

-Sevk edilmesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde iş yerinden hırsızlık olayı, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ve başarılı operasyonu ile aydınlatıldı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayının faili olan İ.G. (41) isimli şahıs bir büfeden 60 paket sigara ile bin TL para çaldı. Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı takip sonucu, saklandığı köy evinde çaldığı 60 paket sigara ile birlikte yakalandı. 10 ayrı suç kaydının da bulunduğu İ.G’ nin, 2020 yılı Nisan ayında, pandemi sebebiyle cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Hırsızlık olayı ile ilgili yasal işlem başlatıldığı bildrildi.
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