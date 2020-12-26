Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi - Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı

- Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi - Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı

Irak Başbakanı el-Kazımi'nin başkent gezisinden detay

( ERBİL ) - Irak'ta Şii milislerle hükümet arasında tansiyon yükseldi- Başbakan el-Kazımi, gece saatlerinde Bağdat sokaklarına çıktı ERBİL

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Başkent Hükümet Saldırı 


- Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran’a yakın Şii Asaib Ehli Hak Hareketi’nin üst düzey yöneticisinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması ardından başlayan gerginlikte Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, gece geç saatlerde başkent Bağdat sokaklarına çıktı. Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini ve misyonlarını hedef alan saldırıların artmasından sonra İran’a yakın Şii Asaib Ehli Hak Hareketi’nin üst düzey yöneticisinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması, hareketin destekçilerini sokağa dökmüştü. Söz konusu duruma kayıtsız kalmayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de “Gerekirse yüzleşmeye hazırız” şeklinde açıklama yapmıştı. Başbakan el-Kazımi açıklamasının ardından gece geç saatlerde Bağdat’ın sokaklarını gezerek vatandaşlar ve güvenlik yetkilileriyle görüştü. El-Kazımi’nin silahlı gruplara meydan okumasından sonra geri adım atan Asaib Ehli Hak Hareketi’nden “Akla sığınalım” açıklaması geldi. Asaib Ehl Hak Hareketi Sözcüsü Cevad el-Talibavi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi güçleri ve direniş gruplarını hedef alan herhangi bir itibarsızlaştırma girişiminin ABD tarafından yapıldığını ve daha önceki gibi başarısızlığa uğrayacağını belirterek, “Mümkün olduğu sürece akıl ve hikmete sığınacağız” dedi.
Asaib Ehl Hak Hareketi Siyasi Büro üyelerinden Mahmut el-Rubai ise Bağdat’ta gövde gösterisi yapmadıklarını ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerin eski olduğunu belirterek, “Bazıları fitne çıkarmaya çalışıyor, biz yasaya saygılıyız ve şeffafça uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement