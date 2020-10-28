Irak’ın Kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi



- Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ”Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi” denildi./MKM-



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