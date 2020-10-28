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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Irak’ın Kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın Kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Operasyondan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Hava Harekatı Gesi 


- Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ”Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi” denildi./MKM-
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