Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İpe asılı kalan güvercini duyarlı vatandaş kurtardı

İpe asılı kalan güvercini duyarlı vatandaş kurtardı

Asılı kalan güvercin

Kamera Cep Telefonu Irak 

-Kurtarma çalışması
-Güvercinin bırakılması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde duvarda bir ipe asılı kalan güvercin, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Siverek Buğday pazarında bir işyerinin duvarında, ipe asılı kalan güvercini gören Mehmet şah Kanat adlı işçi, güvercini asılı kaldığı yerden kurtarmak için canını tehlikeye attı. Duyarlı vatandaş çalıştırdığı buğday selektörünü merdiven niyetine kullanarak, güvercinin kaldığı yere uzattı. Kanat selektöre tırmanarak, güvercini asılı kaldığı yerden kurtararak, salıverdi. Mehmet Şah Kanat’ın profesyonel kurtarma çalışması, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement