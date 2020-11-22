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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İnsanlar kısıtlama sonrası da evde kalmayı tercih etti

İnsanlar kısıtlama sonrası da evde kalmayı tercih etti

Meydanlardan görüntüler

-Cadde ve yollarda görüntüler
-Otobüs duraklarında detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfalılar, dün gece başlayan ve bu gün saat 10.00’da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da evde kalmayı tercih etti. Boş kalan cadde ve sokaklarda kuş sesleri yankılandı. Korona virüs nedeniyle dün gece saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren ve bu gün saat 10.00’da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesine rağmen Şanlıurfalılar evde kalmayı tercih etti. Meydan, sokak ve caddeler boş kaldı. Cadde ve sokaklarda birkaç vatandaş ile araç dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Boş kalan şehirde kuş sesleri yankılandı. (Şİ-SD-
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