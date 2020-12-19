- İngiltere'de Kısıtlama Önlemleri Arttırıldı - Kısıtlama Sonrasında Sokak Ve Caddeler Sessizliğe Büründü



- LONDRA -(IHA) İngiltere'de hükümet Covid-19 vakaları ve can kayıplarındaki artışın hızla devam etmesi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ağırlaştırıldığını duyurdu. Kısıtlama sonrasında ülkede sokak ve caddeler sessizliğe büründü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, açıklanan son verilerin Covid-19'un İngiltere'de çok hızlı yayıldığını gösterdiğini söyledi.



Johnson, bu hafta başlarında tespit edilen korona virüsün yeni varyantının, virüsün beklenenden daha hızlı yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

Tespit edilen yeni varyantın, virüsün orijinal varyantından yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyleyen Johnson, hükümetin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Johnson, vakalardaki artış nedeniyle ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yerel kısıtlama önlemlerinin ağırlaştırılacağını belirtti.

Yeni Kısıtlama Seviyesi: Kademe 4 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Güney Doğu İngiltere, Londra ve İngiltere'nin doğusunda yeni kısıtlamaların uygulanacağını söyledi.



Johnson bu bölgelerde uygulanmakta olan en yüksek yerel kısıtlama seviyesi Kademe 3'ün, yeni bir kısıtlama seviyesi olarak belirlenen Kademe 4'e taşınacağını söyledi.



Kademe 4'ün uygulanacağı bölgelerde gerekli olmayan tüm perakende mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin, kapatılacağını belirten Johnson, bu bölgelerdeki insanların eğer mümkünse evden çalışmaları gerektiğini ve sınırlı istisnalar dışında evde kalmaları gerektiğini söyledi.



Noel tatili kuralları değişti İngiltere'de Noel tatili için kısıtlamaların esnetilmesi planlanırken, seyahatlerdeki sınırlamaların kaldırılması ve 3 farklı hane halkı üyelerinin bir araya gelmesine izin verilmesi bekleniyordu. Johnson, Noel tatili için daha önce belirtilen 23-27 Aralık tarihleri arasında kısıtlamaların gevşetilmesi kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Başbakan Johnson, gevşetilmenin 5 gün yerine yalnızca Noel Günü'nde ve iki hane halkının buluşmasıyla sınırlandırılacağını söyleyerek, kademe 4'te bulunan bölgelerin diğer hanelerle toplanmaması gerektiğini belirtti.

Johnson, genişletilen önlemler ile "yerel kalmanın" amaçlandığını ifade etti.

Öte yandan İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük verilere göre, son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 219'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 534 kişi hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 67 bin 75'e yükseldiği belirtildi.



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