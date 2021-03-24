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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İngiltere’de karantinanın 1’inci yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı

- İngiltere’de karantinanın 1’inci yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Mum yakılan bir iş yeri

Basın Toplantısı Başbakanlık Ofisi Anma Etkinliği İngilizler Başbakanlık 

-Pencerede mum yakılan bir ev
-İl binası detay
-London Eye detay
-St Thomas Hospital detay

( LONDRA ) LONDRA

- İngiltere genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan ilk karantinanın yıldönümünde salgında hayatını kaybedenleri anmak için London Eye sarı ışıklarla aydınlatıldı. İngiltere’de korona virüs nedeniyle ilan edilen ilk karantinanın birinci yılında salgının kurbanları anıldı. Ülkede akşam saatlerinde, hayatını kaybedenleri anmak için London Eye ve il binası sarı ışıklarla aydınlatıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın basın toplantısından sonra gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında bazı İngilizler evlerinin balkonunda bazıları ise iş yerlerinin önünde mum yaktı. Başkent Londra’daki başbakanlık ofisi önüne hayatını kaybedenler anısına yanan bir kandil bırakıldı. Başbakan Johnson da yaptığı açıklamada, pandemide hayatını kaybedenler için bir heykel yapılacağını açıkladı.
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 126 bin 284'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 5 bin 379 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 307 bin 304'e yükseldi.
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