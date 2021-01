- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi - İngiltere'de son 24 saatte 57 bin 725 vakası

- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 57 bin 725 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 588 bin 789'a yükseldi. İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları daha hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 57 bin 725 yeni vakan tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 599 bin 789'a ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte tespit edilen 57 bin 725 vaka ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 445 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 74 bin 570'e yükseldi. Londra'da Covid-19 hastaneleri yeniden etkinleştirildi İngiltere'nin başkenti Londra'da mutasyona uğrayan ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen korona virüs vakalarının artması nedeniyle salgının başlangıcında inşa edilen Nightingale acil bakım hastaneleri yeniden etkinleştirildi. İngiltere hükümeti Londra'da artan vaka ve can kayıpları nedeniyle tüm ilk okullar kapatıldığını duyurdu. Eğitim Bakanı Gavin Williamson, "Çocukların eğitimi ve refahı önceliğimiz olmaya devam ediyor" diyerek Londra'daki tüm ilkokulların uzaktan eğitime geçeceğini söyledi.



Farklı Covid-19 aşıları karıştırılarak kullanılabilecek İngiltere hükümeti sınırlı aşı stoku sorununu aşabilmek için iki farklı aşı dozunun nadiren karıştırılarak kullanılabileceğini açıkladı.

İngiliz hükümetinin Covid-19 aşı yönergesine göre bir hastaya uygulanan aşının aynı dozu stokta kalmamışsa veya alınan ilk aşının bilinmediği gibi nadir durumlarda aşılama programını tamamlamak için hastalara farklı bir aşıdan doz uygulanabileceği belirtildi.



