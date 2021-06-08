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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İngiliz savaş gemisi ‘HMS Defender’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İngiliz savaş gemisi ‘HMS Defender’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ingiliz savaş gemisinin boğazdan geçerken genel ve detay görüntüsü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Savaş Gemisi Akkale 


- İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı ‘HMS Defender’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi’nden bugün saat 18.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı ‘HMS Defender’ isimli savaş gemisi, saat 19.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolünü geçen savaş gemisi boğazın en güç manevra noktası olan Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. ‘HMS Defender’ isimli savaş gemisine boğazı geçişine Sahil Güvenlik botu refakat etti. (UYC
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