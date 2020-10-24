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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Nara Burnu'ndan girişinden detay

Savaş Gemisi Akkale 

-Türk Bayrağı önünden geçerken detay
-Dur Yolcu yazısı önünden geçerken detay
-Kilitbahir Kalesi önünden geçerken detay
-Nusret Mayın gemisi önünden geçerken detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D35 borda numaralı 'HMS Dragon’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 16.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D35 borda numaralı 'HMS Dragon’ adlı savaş gemisi, saat 17.15 sıralarında Nara Burnu’nu geçerek Çanakkale önlerinde oldu. Daha sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek Ege Denizi’ne doğru yol alan İngiliz savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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