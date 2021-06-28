İnatçı yılan otomobilden çıkmadı, vatandaşlar film izler gibi izledi

-yakın detaylar

-Vatandaşların çekirdek çitlemesi

-Röportajlar

-ekiplerin süt koyması

-dağılma



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da bir otomobilin içine giren yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Saatler süren uğraşın sonucunda inatçı yılan otomobilden çıkmadı. Çevredeki vatandaşlar ise bu durumu çekirdek çitleyerek izledi. Olay, İlkadım İlçesi Osmaniye Caddesi Yavuz Sokak üzerindeki park halindeki bir otomobilde meydana geldi. İlk olarak bir apartmana giren yılanı mahalle sakinleri sokağa doğru kovaladı. Akabinde mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre 1 buçuk metre uzunluğunda siyah renkte olan yılan bir aracın motor bölümüne girdi. Bunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Araç sahibi de olay yerine gelmesiyle birlikte inatçı yılanı çıkarma süreci başladı.

Saatler süren uğraşın ardından yılan çıkmadı. Bu olayı ise çevredeki vatandaşlar balkonlarında çekirdek çitleyerek izledi. Yılanı çıkarmak için süt bile koyan ekipler yılan çıkmayınca araç sahibine itfaiye merkezine gelmesini söyledi.



Araç sahibi de bu teklifi kabul etmeyince yılan araç içerisinde kaldı. Olayı anlatan bir mahalle sakini, "Eve doğru geliyordum. Bir anda apartmanda çığlık oldu. Bizim apartman sakinlerinden birisi yılanı fark etti. Diğer kişiler geldi. Kovaladık, apartmandan çıkardık. Daha sonra arabanın içine girdi. Siyah ince uzun ve boyu bir buçuk metre kadardı" dedi.

Mahalle sakini Taner Veysi ise "Eczanenin önündeydim. Apartmana girmesinde diye yolda durdum. Apartmanın önünde bir abla vardı. Bir elinde demirle müdahale edince yılan aracın altına girdi. Orada da kayboldu" diye konuştu.

(FAU-SLH-

