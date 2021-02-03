İmamın ayakkabılarını giyip camiden çıkan hırsız kameralara yakalandı

-Ayakkabıyı giymesi

-Camiden çıkması

-İmamın polislerle görüntüyü izlemesi

-İmamın polislerle görüntüsü

-Caminin dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da bir kişi camiye namaz kılmaya gelip cami çıkışı kendi ayakkabısını bırakarak ikamın ayakkabısını giyip camiden ayrıldı. İmam ayakkabısının çalındığını belirterek polis çağırdı ancak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince şahsın yanlışlıkla ayakkabıyı giymiş olabileceğini düşünerek şikayetçi olmadı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Kefeli Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi ikindi namazını kılmak için camiye geldi ve cemaat ile namaz kılıp cami çıkışı ayakkabılıkta bulunan imamın ayakkabını alıp ayağına giyerek gitti. İmam Abdullah Azalma akşam namazı için hazırlık yaparken ayakkabının yerinde olmadığını görünce güvelik kamerası kayıtlarını inceledi. Cemaatle camiden çıkan bir kişinin ayakkabını alıp gittiğini gören imam, çalındığını düşünerek polise şikayette bulundu. Olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını polisler birlikte yeniden izleyen imam Abdullah Azalma, şahsın kendini ayakkabısını bırakması üzerine yanlışlıkla ayakkabıyı giyip gittiğini düşünüp şikayetçi olmadı. (MAY-



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