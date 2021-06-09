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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İmam nikahlı eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi

İmam nikahlı eşinin yeğeni tarafından öldürülen kadının gömüldüğü yer görüntülendi

-Cinayete kurban giden kadının gömüldüğü alandan görüntüler

Akalan Ormanlı Harekete Geç Polis Ekipleri Cinayet 

--Zanlının adliyeye sevkinden arşiv görüntü
--Ölen kadının fotoğrafı

( KOCAELİ )- Cinayete kurban giden kadının altınları için öldürüldüğü iddia edildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde imam nikahlı eşinin yeğeni tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömülen kadının altınları için cinayete kurban gittiği iddia edildi. Ölen kadının ormanlık alanda gömüldüğü çukur görüntülendi. Olay, Kocaeli’ nin Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, haber alınamayan 44 yaşındaki Şengül Güler’den haber alamayan imam nikahlı eşi H.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, Güler’in kaybolmasında şüpheli durumları tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Güler’in imam nikahlı eşi H.B.’nin yeğeni Ö.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Cinayeti itiraf etti Ekipler tarafından Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ö.B., cinayeti itiraf ederek tartıştıkları sırada Güler’i boğarak öldürdüğünü söyledi.

Öldürdüğü Güler’i gömdüğü yeri itiraf etmesi sonrasında, gece saatlerinde polis ekipleri Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı’nın yanında bulunan ormanlık alanda arama yaptı. Güler’in cenazesi, ağaçların altında, toprağa gömülü halde bulundu. Altınları için öldürdüğü iddia edildi Öte yandan, Ö.B.’nin evinde arama yapan polis ekiplerinin çamurlu kıyafetler bulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B.’nin Güler’i altınları için öldürdüğü iddia edildi. Otopsi incelemesi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Güler’in işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MK-GY
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