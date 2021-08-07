Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
İlk yerli ve milli uçaklar buraya inmişti, hizmete girmek için gün sayıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İlk yerli ve milli uçaklar buraya inmişti, hizmete girmek için gün sayıyor

İlk yerli ve milli uçaklar buraya inmişti, hizmete girmek için gün sayıyor

-Havaalanı drone detay

--Sivas Valisi inceleme detay

( SİVAS -DRONE)- Sivas’ın Divriği ilçesine 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan, ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanında çalışmalar devam ediyor SİVAS

- Sivas’ın Divriği ilçesine 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan, ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanında çalışmalar devam ediyor. Sivas’ın Divriği ilçesinde Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak, kendisi tarafından yapılan ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havaalanı özelleştirilmesinin ardından meraya dönüşmüştü. Sivas Valiliğinin girişimleri ile Türkiye'nin ilk havaalanlarından birisi olan bu alan yeniden hayat buluyor. 200 dönümlük arazi üzerine yapılan havaalanında yenileme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Ak Parti Millet Vekili İsmet Yılmaz alanda incelemelerde bulunarak, proje hakkında bilgi aldı. (MTV-GF-
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı