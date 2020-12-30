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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti

İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti

İşadamının arşiv görüntüleri

( KOCAELİ )- Gebzeli işadamı Muzaffer Altıntaş korona virüse yenildi KOCAELİ

Vosvos Fabrika Yerli Otomobil Teknoloji Akalan 


- Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın, ilk üretilen yerli otomobili 5 milyona sattıklarını söylediği Gebzeli iş adamı Muzaffer Altıntaş, korona virüse yenildi. 1974 model vosvos ile gezen Altıntaş yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada, ilk üretilecek yerli otomobilin Gebzeli bir iş adamına 5 milyona satıldığını açıklamıştı. Otomobil sözünü alan Gebzeli iş adamı Muzaffer Altıntaş, 1974 model vosvos ile gezdiği için gündem olmuştu. Bir süre önce korona virüse yakalanan Gebzeli işadamı Muzaffer Altıntaş tedavi gördüğü Tuzla Devlet Hastanesi’nde 81 yaşında hayatını kaybetti. “Bu dünyada olmazsa, öteki dünyada görürüm” 2015 yılında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Altıntaş, çocuklarına vasiyet bırakacağını belirterek, “Bu dünyada görmem öbür dünyada görürüm. Yerli otomobil kötü değildir. Eskidendi yerli arabanın bir bilyesini bulamazdık, tamir ederdik. Şimdi öyle değil. Türkiye’de her şey var. Yapılabilir, teknolojide bizim kafamız çalışmıyor mu? Bizim kafamızda en az yabancı ülkeler kadar çalışıyor. Çok iyi kuruluşlar var. Bir otomobil fabrikası nedir. Yerli otomobilin ben çıkmasından mutluyum. Bu yerli otomobil üretiminde en az bin kişi çalışır. 3 ile çarparsan 3 bin kişi yerli otomobilden ekmek yiyecek. Parçasıyla, yan sanayisi ile 5-10 bin kişiye çıkacak” ifadelerini kullanmıştı. (RFK-
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