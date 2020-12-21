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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İlk ihracat treni Çin’de resmi töreni bekliyor - Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni yolculuğunu tamamladı

- İlk ihracat treni Çin’de resmi töreni bekliyor - Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni yolculuğunu tamamladı

Trenin gelişi

Resmi Tören 

-Detay

( XİAN ) - İlk ihracat treni Çin’de resmi töreni bekliyor- Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni yolculuğunu tamamladı XİAN

- Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, toplamda ise 8 bin 963 kilometre mesafe kat etmesinin ardından Çin'in Xian kentine ulaştı. Tren, Xian kentinde 23 Aralık’ta yapılacak resmi töreni bekliyor. İstanbul Çerkezköy'den 4 Aralık'ta kalkan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, yolculuğunu tamamladı. Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan’dan geçen tren, 15 günde Çin’in Xi’an kentine ulaştı. Gürcistan’da 200 km, Azerbaycan'da 340 km, Hazar Denizi'nde 420 km, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin’de 2 bin 100 kilometre yol kat etti. Toplamda ise 8 bin 963 kilometre mesafe alan tren, 23 Aralık’ta yapılacak resmi töreni bekliyor.
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