İl dışından yüklü miktarda uyuşturucu getiren zehir tacirlerini Başkentli narkotik polisleri yakaladı

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen üç şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda 70 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde D.A., Ç.G. ve C.A. isimli üç şahsın Ankara’ya il dışından uyuşturucu madde getirttiğini tespit etti. Harekete geçen narkotik ekipleri üç ilçeye düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile zanlıları ikamet ettikleri adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Üç adreste yapılan aramalarda ise toplamda 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain ve iki adet hassas terazi ile çok sayıdaki paketleme malzemeleri ekipler tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin de 1 milyon liranın üzerinde olduğu kaydedildi. Şüpheli D.A.’nın ikametinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin ise Diyarbakır ilinden getirildiği tespit edildi. Şüphelilerden D.A.’nın ve C.A.’nın başta “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve ya kullanma” suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslardan D.A. ve C. A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



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