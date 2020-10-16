Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İki kişinin kemerli ve tekmeli kavgasına köpekler de dahil oldu... O anlar kamerada

İki kişinin kemerli ve tekmeli kavgasına köpekler de dahil oldu... O anlar kamerada

olay anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Köpek Kamera Güvenlik Kamerası Pitbull 


- Kadıköy'de bir genç ve taksiciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, yumruk ve tekmelerin ardından kemerlerinde karıştığı kavgaya daha sonra iki köpekte dahil oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı. Kadıköy'de tekme yumruk kemer ve köpeklerin karıştığı kavga Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Hasırcıbaşı Caddesinde genç bir erkek ve taksiciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. İki köpeğinde karıştığı kavgada ilginç anlar yaşarken taksicilerin iddiasına göre kavganın başlama nedeni gencin pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek istemesi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Pitbull Küçük Kızı Bu Hale Getirdi.. Annesi İntikamını Fena AldıPitbull Küçük Kızı Bu Hale Getirdi.. Annesi İntikamını Fena Aldı
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı