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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

İki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

Yaralarıdan detay

Bıçaklı Kavga 

-Ekiplerden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çiftehavuzlar Mahallesi 1.Çirişhane caddesi üzerinde saat 05.30 sularında yürüyen Yaşar Ö., (32) ile S.M., (30) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında Yaşar Ö, bıçakla yaralandı. Hemen olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüpheli S.M.,’yi bulmak için çalışma başlattı.
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