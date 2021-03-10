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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

-Alevden detay

Jandarma Bild Trol 

--evden detay
--yangını söndürme çalışmasından detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler Köyü’nde iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. İlçeye bağlı Şevkiler Köyü Demirciler Mahallesi’nde Saadet Kellecioğlu’na ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatıyı saran alevler ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu evde yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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