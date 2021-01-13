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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İki gün yağmur yağdı, Kırklareli Barajlarında doluluk oranı arttı

İki gün yağmur yağdı, Kırklareli Barajlarında doluluk oranı arttı

Barajlar ile ilgili röportaj

Tarım Doluluk Oranı Şiddetli Yağış Yağan 

-drone ile görüntüleme eski ve yeni hali

( KIRKLARELİ - DRONE)- Kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıkan köprü yine sular altında kaldı KIRKLARELİ

- Trakya'da etkili olan yağış Kırklareli’ndeki barajlara olumlu yansıdı. Hafta sonu başlayan ve pazartesi gününden itibaren etkisini arttıran yağış, barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'Turuncu' kodla uyardığı Trakya'da şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışların ardından kurumaya yüz tutan Trakya'daki barajlarda doluluk oranı arttı. Yağış, İstanbul'a su taşıyan Kırklareli'deki barajlara da olumlu yansıdı. Köprü sular altında kaldı Son 2 yılda yaşanan kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıkan Tarihi Çağlayan Köprüsü, bu haliyle köylülerin yolunu kısaltmaya başlatmıştı. 2 günde yağan yağış sebebiyle köylülerin yolunu kısaltan tarihi köprü, yine sular altında kaldı. Yağışların barajların dolmasını sağladığını belirten vatandaş Levent Tiryakioğlu, “2,3 günden beri hiç durmadan çok güzel yağmur yağdı. Her tarafımız su oldu. Barajlarımıza su gelmesi bizleri çok sevindirdi. Gördüğünüz gibi eski yolumuz açıktı, komple dolmuş bir vaziyette. Hatta tarihi Çağlayan Köprüsü kapanmak üzere çok güzel bir bereketimiz oldu. Hava soğuk ve ayaz olmadığı sürece tarım açısından çok güzel verim alabiliriz. Bu akşam kar bekliyoruz. Eğer kar yağarsa daha güzel olur” dedi.
İstanbul'a su sağlanan barajlarda da artış var Trakya’da 2 günlük şiddetli yağışlarla birlikte Istranca Dağları arasından İstanbul’a su sağlanan barajlardaki doluluk oranları da belirgin bir şekilde arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) resmi internet verilerine göre, daha önce doluluk oranı yüzde 8.54’e düşen Kazandere Barajında yağışlarından ardından bu oran 24,60’a yükselirken, Pabuçdere Barajındaki doluluk oranı ise yüzde 2,46’dan 12,99’a yükseldi. (HC-
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