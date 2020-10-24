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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İki eli bir bacağı yok ama yaptıklarıyla herkesi hayretler içinde bırakıyor

İki eli bir bacağı yok ama yaptıklarıyla herkesi hayretler içinde bırakıyor

genç adamın kargo firmasında ürünleri bilgisayara işlemesinden görüntü

Argo Engelli Genç Doğuş Irak 

-işlediği ürünleri yarım kolu ve kafasıyla gönderime hazırlaması
-şirkette çalışmasından detaylar
-dernek gecelerinde şarkı söylemesinden görüntü
-şarkılarına çektiği klipten görüntü
-turgut fazıl röp.

( BURSA -ÖZEL)- Elleri ve bacağı olmadan gündüz kargoda çalışıp gece ise sahne alıyor- Engelli genç yetenekleriyle sağlam insanları bile kıskandırıyor BURSA

- Bursa’da doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmayan genç yaptıklarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.Doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmadan dünyaya gelen engelli genç hayata küsmek yerine sımsıkı sarıldı. Okuyup üniversiteyi bitirerek 6 yıl önce bir kargo firmasında işe başladı.
Firmada bir kolu hiç olmamasına ve diğeri dirseğinden itibaren olmasına rağmen yarım koluyla bilgisayar kullanıp gelen ürünleri bilgisayara işliyor. Ayrıca ürünleri alıp barkodlarını yapıştırarak gönderime hazırlıyor. 6 yıldır işini başarılı şekilde yapan genç adam işten çıktın sonrada derneklerin gecelerinde sahne alarak şarkı söylüyor. Söylediği şarkılarla kendini dinleyenleri eğlenceli anlar yaşatan şarkılarına çektiği klipler ise paylaşım sitelerinde yüz binlerce izlenmeye ulaşıyor.Doğuştan iki kolu bir bacağı olmadan dünyaya geldiğini ifade eden Turgut Fazlı, “Dünyaya engelli olarak geldim ama hayata hiç küsmedim hep mücadele ettim. Okudum ve 6 yıl önce kargo firmasında işe başladım. Bütün işlerimi yarım olan kolumla hallediyorum. İşleri yaparken hiç zorluk çekmiyorum. Ayrıca derneklerin gecelerinde hobi olarak sahne alıp şarkı söylüyorum. Sesimin çok hoş olduğunu söylüyorlar. Bekarım talibim çıkarsa evlenmeyi düşünüyorum” dedi.

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