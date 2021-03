- İhlas Mağazası’nın 111’nci şubesi Avcılar'da açıldı

-Mağazadan görüntü

-Açılıştan görüntü

-Pazarlama Müdürü açıklaması

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar’da İhlas Mağazası’nın 111’nci şubesinin açılışında açıklama yapan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “İhlas Pazarlama 2021 yılında 600 yeni istihdama kucak açacak” dedi.

İhlas Pazarlama İstanbul Avrupa yakasında 9’uncu toplamda ise 111’nci şubesinin açılışı Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirdi. Açılışa katılan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, kurdele kesim töreni öncesinde mağazayı dolaşarak çalışanlardan bilgiler aldı. Kurdele kesim töreni ardından İhlas Mağazası açılışı yapıldı. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "İstanbul’un dün Anadolu yakasında 7’nci toplamda 110’uncu mağazamızı açmıştık. Bugünde İstanbul Avrupa yakasında 9’uncu Avcılar’da ise ilk mağazamızı açtık. Toplamda 111’nci mağazamızı açtık. İhlas Pazarlamanın çizdiği hedefler var. Bu hedeflerin mağazacılık alanında da yıl sonunda 150’nci mağazaya ulaşmak olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Biz Türkiye’de özlenen bir mağazacılık anlayışını sahaya yansıtmak istiyoruz. Ekibimiz de bu konuda tamamen güç birliği el birliği içinde çalışır. İhlas bayrağını da Türkiye’nin her yerinde layık olduğu yere çekmek adına da yeterli gücümüz de gönlümüzün kuvveti de mevcut” dedi.

“İhlas Pazarlama 2021 yılında 600 yeni istihdama kucak açacak” Korkusuz açıklamasında devamla "Allah utandırmaz ise 150 mağaza hedefiyle de kalmayı düşünmüyoruz. Oluşturduğumuz istihdam da çok memnunuz. İhlas Pazarlama 2021 yılında 600 yeni istihdama kucak açacak. Ailemiz büyüyor ve halkımızın da memnuniyet ile alış veriş yapacağı güvenle alıp huzurla ödeyeceği çok sıcak bir ilişkilerin yaşayabileceği bir mağazacılık anlayışını Türkiye’nin her noktasına ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

