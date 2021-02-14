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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İHA'nın haberi ses getirdi...Pet şişe kapakları ile satranç oynayan çocuklara satranç takımı ve tablet hediye edildi

İHA'nın haberi ses getirdi...Pet şişe kapakları ile satranç oynayan çocuklara satranç takımı ve tablet hediye edildi

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-detaylar
-Arşiv görüntüler

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

– İhlas Haber Ajansı'nın

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada kalan çocukların pet şişe kapakları ile satranç oynadığı haberi ses getirdi. Türkiye Satranç Federasyonu, çocuklara satranç takımı ve tablet bilgisayar gönderdi.İHA muhabirinin Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan 4 aileden biri olan Aslan ailesinin çocuklarının pet şişe kapakları ile satranç oynadığı haberinin ardından harekete geçen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, çocuklara satranç takımı, tablet bilgisayar, kitap ve oyuncak gönderdi. Tulay, gönderdiği mektupla çocukları Antalya’ya da davet etti.Hediyesini alan Axin Aslan (10), pet şişe kapakları ile satranç oynadıklarını, artık Türkiye Satranç Federasyonu tarafından kendilerine gönderilen yeni takımlarla satranç oynamaya başladıklarını söyledi.

Aslan, "Bize çok malzeme geldi. Çok teşekkür ederim. Artık kapaklarla oynamayacağız, gerçek satranç takımıyla oyun oynayacağız. Bu tabletlere çok ihtiyacımız vardı. Salgın nedeniyle okullarımız bir süreliğine kapanmıştı. Bizim çalışmamıza çok yarayacak. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tulay ablamıza çok teşekkür ederim. Şimdi bizi Antalya’ya davet etti, çok mutluyum” dedi.
Çınar ve Berat Aslan ise, “Eskiden gazoz kapaklarıyla oynuyorduk ve bizim oyunumuz iyi gitmiyordu. Şimdi bunları aldık çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

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