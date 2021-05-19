IĞDIR - Doğu Anadolu'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
- Gençlik liderleri, genç gönüllüler ve sporcuların İstiklal Marşı'nı okunması - Havadan görüntülerIĞDIR (AA) - Iğdır 'da da Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte gençlik liderleri, genç gönüllüler ve sporcular, Kışla Semt Sahasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer'in katılımıyla İstiklal Marşı'nı okudu.
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