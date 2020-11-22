Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Iğdır’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci akşamında da sokaklar boş kaldı

Iğdır’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci akşamında da sokaklar boş kaldı

KISITLAMA NEDENİYLE BOŞ KALAN IĞDIR CADDE,SOKAK VE MAHALLELERİNDEN DETAY

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

Gesi 


- Korona virüs nedeniyle akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci akşamında da Iğdır’da sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan ve bugün sabah saat 10.00’a kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının ikincisi başladı.
Bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayan ve yarın saat 05.00’a kadar sürecek kısıtlama kapsamında Iğdır’da sokaklar boş kaldı. İş yerlerini 20.00’da kapatan esnaflarda evlerine gitmek için büyük bir çaba sarf etti. Evlerine gitmekte geç kalanlar cezai işlem uygulanmaması için acele etti. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Iğdır’da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement