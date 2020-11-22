Iğdır’da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci akşamında da sokaklar boş kaldı



- Korona virüs nedeniyle akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci akşamında da Iğdır’da sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan ve bugün sabah saat 10.00’a kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının ikincisi başladı.

Bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayan ve yarın saat 05.00’a kadar sürecek kısıtlama kapsamında Iğdır’da sokaklar boş kaldı. İş yerlerini 20.00’da kapatan esnaflarda evlerine gitmek için büyük bir çaba sarf etti. Evlerine gitmekte geç kalanlar cezai işlem uygulanmaması için acele etti. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Iğdır’da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.



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