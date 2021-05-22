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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır’da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu

Iğdır’da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu

Şiddetli Rüzgar ve fırtınadan çekilen görüntüler

Nadan Şiddetli Rüzgar 

-Sac tabakaları savrulurken çekilen görüntüler

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da ikindi saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve beraberinde oluşan toz fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Iğdır’da ikindi saatlerinde rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu. Özellikle Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı köylerde etkili olan şiddetli rüzgar ve toz fırtınası köylülere zor anlar yaşattı. Oluşan rüzgar ve toz fırtınası nedeniyle vatandaşlar önünü görmekte zorlanırken, evlerinin önünde istiflenmiş şekilde bulunan sac tabakaları fırtınanın etkisiyle metrelerce öteye savruldu. Oluşan fırtına ve toz nedeniyle vatandaşlar ise evlerine kapandı.
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