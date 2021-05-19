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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
IĞDIR - 4 yaşındaki Hira, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okuyarak 19 Mayıs'ı kutladı

IĞDIR - 4 yaşındaki Hira, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okuyarak 19 Mayıs'ı kutladı

- Hira Kayasaroğlu'nun annesiyle oturması - Hira Kayasaroğlu'nun konuşması - Hira'nın Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuması - Hira'nın Canakkale Zaferine adanmış "Dur Yolcu" şiirini ve İstiklal Marşı'nı okumasıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da yaşayan 4 yaşındaki Hira Kayasaroğlu, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.Okuma ve yazma bilmemesine rağmen al bayraklı tişörtüyle kamera karşısına geçerek Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okuyan minik Hira'nın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ile Necmettin Halil Onan'ın "Dur Yolcu" şiirini de ezbere bilen Hira, ailesinin desteğiyle çektiği videoyla büyüklerinin bayramını tebrik etti.

Sosyal Medya Kamera Akkale 

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