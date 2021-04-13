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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İftarı beklerken büyük şok yaşadılar...Yaşlı çiftin evinde tüp patladı, imdatlarına köy muhtarı yetişti

İftarı beklerken büyük şok yaşadılar...Yaşlı çiftin evinde tüp patladı, imdatlarına köy muhtarı yetişti

Evden detay

İlk Müdahale Tüp Patlaması Köy Muhtarı Yaşlı Çift Tüp Patladı 

-Yaralılardan görüntü
-Hastane detayı
-detaylar
-fotoğraf

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu yaşlı çift yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile evden dışarı çıkarılan yaşlı çift ambulans ile hastaneye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Saltukova beldesi Sarmaşık köyü Bedekler Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Urhan (87) ve eşi Safiye Urhan'ın (80) evde olduğu esnada mutfaktaki tüp patladı. Patlamanın sesini duyan komşular yardıma koşarak 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaşlı çifti evden çıkarmaya çalışan komşular olayın şokunda kalırken patlamada ev kullanılmaz hale geldi. Yaşlı çiftin evden çıkartılması için imdatlarına yetişen köy muhtarı Cengiz Akça, şok yaşayan yaşlı çifte yardım etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı çift Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam edildiği belirtildi. Jandarma konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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