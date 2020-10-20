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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- İdlib'e 200 briket evlik yaşam merkezi kuruldu - Suriye'nin İdlib kentinde 200 briket evden oluşan Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı - Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat: '200 briket evimizde 450 yetim çocuğumuz anneleriyle berab...

- İdlib'e 200 briket evlik yaşam merkezi kuruldu - Suriye'nin İdlib kentinde 200 briket evden oluşan Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı - Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat: '200 briket evimizde 450 yetim çocuğumuz anneleriyle berab...

Yaşam merkezi giriş binası

İç Savaş Açılış Töreni Okul Binası Çekim Kış Mevsimi 

-Yapılan evlerden detay çekim
-Evler ve yaşayan insanlar
-Başkan Bulat açıklama
-Açılışta çocuklara yemek dağıtılması
-Yaşam merkezi drone çekim

( İDLİB ) - İdlib'e 200 briket evlik yaşam merkezi kuruldu- Suriye'nin İdlib kentinde 200 briket evden oluşan Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı- Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat: "200 briket evimizde 450 yetim çocuğumuz anneleriyle beraber yaşayacak" İDLİB

- İç savaşın yaşandığı Suriye'de, İdlib kentine 200 briket evden oluşan yaşam merkezi kuruldu. Briket evler yapılan açılış töreninin ardından yetim ailelere teslim edildi. 2011 yılında başlayan ve hala devam eden Suriye iç savaşının mağduru sivillerin başlarını sokabileceklerini briket ev projesi hayata geçirildi. AFAD, Fetih-Der ve Özgür-Der işbirliğiyle İdlib kenti Meşhed Ruhin bölgesine Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi adı altında 200 briket ev kuruldu. Yapımı tamamlanan merkezdeki binalar iki katlı olarak inşa edilirken yaşam alanı içerisindeki okul ve mescitte yetim ailelerinin hizmetine sunuldu. Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi’nin açılışında konuşan Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, yaptığı açıklamada Suriye’deki yetimleri geleceğe hazırlamak amacıyla çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Başkan Bulat, "Suriye’de çadır hayatı insanları gerçekten çok zorluyor. Giderek yaklaşan kış mevsimindeki kötü yaşam koşulları da buna eklenince sivillerin çilesi daha da artıyor. Bu mağduriyeti gidermek için İdlib’te inşa ettiğimiz briket evler savaş mağduru aileler için bir sıcak yuva oldu. Bugünde çok anlamlı bir projenin açılışını yapıyoruz" dedi.
"450 yetim yaşam merkeziyle yuvasına kavuştu" Açılışı yapılan merkezde 450 yetim çocuğun anneleriyle birlikte yaşayacağını ifade eden Bulat, şunları kaydetti: "Bu projemizin inşa çalışmalarını AFAD ve Özgür-Der’in katkılarıyla kısa süre içerisinde bitirdik. Bugünde aileler evlerine yerleştirildi. Yaşam Merkezimizde okul binası ve mescitte inşa ettik. Bu projemizi diğer çalışmalarımızdan ayıran en temel özellik briket evlerin iki katlı binalar olarak inşa edilmesidir. Bizden desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve AFAD ile Özgür-Der’e şükranlarımızı sunuyorum." Yapılan açılış töreninin ardından Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi’ndeki 200 briket ev yetim ailelerine teslim edildi.
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