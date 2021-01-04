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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu'nın detaylarını paylaştı

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu'nın detaylarını paylaştı

Ele geçirilen mühimmatlardan görüntüle

Aksav El Bombası Gesi Terör Örgütü Uçaksavar 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir çok mühimmatın da ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın operasyon hakkında yaptığı açıklamaya göre, Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait bir çok mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri ise şöyle: 5 adet rpg-7 antitank mühimmatı, 1 adet ısı güdümlü roket mühimmatı, 1 adet 60.lık havan namlusu, 6 adet 60.lık havan mühimmatı, 6 adet savunma el bombası, bin 500 adet 7.62 ak-47 mühimmatı, bin 300 adet uçaksavar mühimmatı, bin 400 adet PKM Bixi mühimmatı, 2 adet ak-47 şarjörü, 40 adet doçka mühimmatı, 1 adet dürbün, 1 adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi. Bölgede operasyon devem ediyor. (UTK-
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