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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan koronavirüs şüphelisi serbest bırakıldı

İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan koronavirüs şüphelisi serbest bırakıldı

-Onur Aile Sağlığı Merkezi binasından detay görüntüler

Adli Kontrol Sağlık Çalışanları Aile Sağlığı Merkezi Polis Ekipleri Sağlığı Merkezi 

--Gaziantep Adliye binasından detay görüntüler
--Detay görüntüler

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te görevli aile hekimi Fulya Özçelik’e önce saldırıp ardından içine tükürdüğü suyu üzerine döken korona virüs şüphelisi hasta Cesim Ö. adli kontrol ile doktor Özçelik ve çalıştığı aile sağlığı merkezinin 50 metre yakınına yaklaşamaması şartıyla serbest bırakıldı. Gaziantep’te Şahinbey ilçesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Onur Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Fulya Özçelik, kovid-19 şüphelisi hasta tarafından görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. İstediği geçmişe dönük rapor alamayan korona virüs şüphelisi hasta Cesim Ö. ,doktor Özçelik’in kendisine ikram ettiği suyun içine tükürdükten sonra suyu Özçelik’in üzerine döktü. Polisler tarafından gözaltına alınan Cesim Ö. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve Aile Sağlığı Merkezi ile doktor Özçelik’in 50 metreden fazla yakınına yaklaşamaması şartıyla salıverildi.
İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine serpti Edinilen bilgilere göre dün öğle saatlerinde korona virüs testi yaptırdıktan sonra aile sağlığı merkezine giden Cesim Ö., Özçelik’ten kendisi için geçmişe dönük rapor hazırlamasını istedi. Yasal olmadığı gerekçesiyle raporu hazırlamayan Özçelik’e saldırıp darp etmeye çalışan Cesim Ö.’yü merkezdeki diğer sağlık çalışanları engelledi. Doktor Özçelik sakinleşmeyen kendisine tehditler savuran Cesim Ö.’ye sakinleşmesi için su ikram etti. Öfkeli şahıs Cesim Ö., “Sizden ve tüm doktorlardan nefret ediyorum” dedikten sonra içine tükürdüğü suyu Özçelik’in üzerine serpti. Bu hareket üzerine Özçelik hayatının şokunu yaşarken, sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Cesim Ö.’yü gözaltına aldı. 25 Aralık Polis Merkezi’nde bir gün gözaltında kalan Cesim Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkan Cesim Ö. adli kontrol ile doktor Özçelik’e ve aile sağlığı merkezine 50 metreden fazla yaklaşamama şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Cesim Ö.'nün korona virüs testinin negatif çıktığı ancak korona virüs şüphesinin devam ettiği öğrenildi (MAE-LO-Y
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