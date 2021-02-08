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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İBB AK Parti Grupbaşkanvekili Göksu’dan kadın üye sayısı eleştirisine oranlarla yanıt

İBB AK Parti Grupbaşkanvekili Göksu’dan kadın üye sayısı eleştirisine oranlarla yanıt

Başkanvekili Göksu konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yarış Sayılar Toplantı Milletvekili Kadın Milletvekili 


- İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grupbaşkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, partilerin meclisteki kadın üye oranına ilişkin tabloyu paylaşarak, en çok kadın üyenin AK Parti’de olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grupbaşkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB meclisinin son toplantısında konuşma yaparak, partilerdeki kadın üye sayıları oranlarının yer aldığı tablosunu paylaştı. Göksu, yaptığı konuşmada, “18 ayda 18 proje diye bir şey açıklarken, orada çok önemli bir lansman kullanılırken, bizden önce kadının adı yoktu diyor. Yahu Allah aşkına, göreve gelir gelmez, elinden ekmeğini aldığınız, mutfağındaki tencerenin gazını kestiğiniz, çocukların annesini işsiz bıraktığınız, binlerce kadını kapı dışarı ettiniz, bunlar kadın değil miydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaç tane kadını gelir gelmez işinden ettiniz, kaç tane kadını attınız, İSMEK’te kaç tane kadını kapı dışarı bıraktınız? Onları söylesenize. Onlar kadın değil miydi? Sizin anlayışınız insanların niteliği ve kalitesi yakasındaki rozeti kadardır, siz buna bakarsınız. Şimdi kadın baş tacımız. TBMM kadın milletvekili oranı AK Parti yüzde 19, CHP yüzde 12, İBB Esenler’de 6 tane var, CHP’de sıfır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti yüzde 19,5, CHP yüzde 16, İyi Parti sıfır. Siz adalette, hizmette, insanı anlayışta, insanı anlamada bizimle yarışamazsınız. Biz ki bu milletin kadınları, bu milletin irfanı ve idraki, bu milletin kadınlarını baş tacı etmiştir. Biz şu anda İBB’ye binlerce çalışan bizim dönemimizde girdi. Sizin döneminizde binlerce kadın kapı dışarı koyuldu” dedi.
(MB-
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