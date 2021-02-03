Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Huzur ve güven uygulamasında polisin dikkati uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Huzur ve güven uygulamasında polisin dikkati uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Polis uygulama noktası detay

Trafik Güvenliği Para Cezası Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Emniyet Müdürlüğü 

-Polis araç arama detay
-Uyuşturucu madde yakalanan grup araç arama
-Yakalanan uyuşturucu madde detay
-Polis'in gençleri gözaltına alması
-Araçta polislerin detaylı araması

( ADANA ) ADANA

- Kozan ilçe emniyet müdürlüğü tarafından ilçede “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi.
Kentin birçok noktasında 130 polis ile gerçekleştirilen uygulamada polisin dikkati araçta bulunan uyuşturucuyu ortaya çıkardı. Adana’nın Kozan ilçesinde saat 20.00-23.00 saatlerinde kentin bir noktasında “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi.
Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, asayiş, trafik ekipleri ile birlikte yaklaşık 130 polis ile gerçekleşen uygulamada trafik güvenliğini tehlikeye atan ve halkın huzur ve güven ortamını bozan unsurlar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada uygulama noktasından kaçmak isteyen 80 LK 304 Plakalı Mehmet S. yönetimindeki aracın şüpheli halleri polisin dikkatinden kaçmadı. Aracı uygulama noktasına alan polisler araç sürücünün 58 promil alkollü olduğunu tespit ederken araç içinde yere dökülen ve poşete 14,5 gram saklanan uyuşturucu madde polisin araştırması ile gün yüzüne çıktı. Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar adli tahkikat için polis merkezine götürüldü. Kozan İlçe emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 485 kişinin sorgusu yapılarak ,151 araç kontrol edilip bir araçta yapılan 14.5 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uygulamada 3 aranan şahıs yakalanırken, 9 araca toplam 9 bin 917 TL para cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi. 13 kişiye pandemi kurallarını ihlalden dolayı tutanak tutulduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı