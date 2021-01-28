Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırırdı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırırdı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yaralıdan görüntüler

Polis Alışveriş Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detaylar
-Vatandaşlar ile roprtaj
-Güvenlik kamerası

( BURSA )- Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar, husumetli olduğu kişiye ve sokak üzerindeki manavdan alışveriş yapan kadına isabet etti. BURSA

- Bursa’da bir kişi husumetli olduğu kişiye sokak üzerinde kurşun yağdırdı. Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar, husumetli olduğu kişiye ve sokak üzerindeki manavdan alışveriş yapan kadına isabet etti. Olay, Bursa’nın Kestel ilçesi Namık Kemal Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yakup A., aralarında husumet bulunan İsmail A.’nın elektrikçi dükkanının önüne geldi. Burada belindeki tabancasını çıkaran Yakup A., dükkanın önüne çıkan İsmail A.’ya kurşun yağdırdı. İsmail A., bacağından ve karnından yaralanırken, bu sırada sokaktaki manavda alışveriş yapan Meral A., bacağından yaralandı. Şüpheli İsmail A., olay yerinden geçen servis minibüsüne binerek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail A. ile Meral A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Yakup A.’nın silahından çıkan kurşunlar, park halindeki bir otomobile de isabet etti. Polis ekipleri, şüpheli Yakup A.’yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan yaşanan olay ve kovalamaca anı, güvenlik kameralarına yansıdı. (BÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement