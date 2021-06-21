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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Husumetli şahıslar arasındaki sözlü tartışma kanlı bitti

Husumetli şahıslar arasındaki sözlü tartışma kanlı bitti

-Olay yeri detayları

( SİVAS )- Bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunuyor SİVAS

Hastane Bıçaklı Kavga 


- Sivas’ta gençler arasındaki bıçaklı kavgada bıçaklanan gencin hayati tehlikesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kadıburhanettin Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan E.A (24) ile B.Y.(25) karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce B.Y., E.A.’yı bıçakla göğsünden ve bacağından yaraladı. Ağır yaralanan E.A. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine, kargada yaralanan B.Y. ise Numune Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. E.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. (VK-GF-
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