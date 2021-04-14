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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu

Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu

Kavga anları

Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

-Kavga anları güvenlik kamerası

( İSTANBUL -ÖZEL)- Esenyurt'ta yol ortasında karşılaşan husumetli iki grup, birbirlerine sopa ve parke taşlarıyla saldırdı- 3 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de ayağının kırıldığı kavga anı kameralara böyle yansıdı İSTANBUL

- İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yol ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sopaların, parke taşlarının havada uçtuğu kavga güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, dün 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki grup, mahallenin en işlek caddesinde karşı karşıya geldi. Araçtan inip yolu kapatan grup, diğer gruba laf atınca ortalık karıştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler ise sopa ve kaldırım taşlarıyla birbirine saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, 1 kişinin de ayağı kırıldı. Kavga anları kameralara yansıdı Kavga anları vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışanların sopa ile birbirlerine vurması ve kaldırım taşlarının havada uçtuğu anlar yer aldı.
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