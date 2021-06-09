Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hurda toplayıcıları birbirine saldırdı: 3 yaralı

Hurda toplayıcıları birbirine saldırdı: 3 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Akalan Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Yaralıların yakınlarından görüntü
-Kavgaya müdahale eden kişinin olayı anlatması
-Hurda toplama araçlarından görüntü
-Yaralıların fotoğrafları
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Hurda toplama araçlarını yolun ortasına devirdiler ADIYAMAN

- Adıyaman’da, hurda toplayıcısı olan yabancı uyruklu iki gurubun birbirine saldırması sonucu 3 kişi sopa darbeleriyle yaralandı. Şahıslar hurda toplama araçlarını ise karayolu ortasına devirip kaçtı. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda hurda toplayıcısı olan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine sopa darbesi alan Zülfikar Sofiali, Mustafa Sofiali ve Muhammed Sofiali yaralandı. Kavgada 3 kişiyi yaralayan ve kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar daha sonra dövdükleri kişilerin hurda toplama araçlarının lastiklerini kesti. Şahıslar olay yerinden kaçtıkları esnada hurda toplama araçlarını da yol ortasına devirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan yol ortasına devrilen hurda toplama araçları ise polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekiciyle yoldan kaldırılarak oto parka çekildi. Polis ekipleri kavga olayına karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SVY-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement