Hong Kong'da Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasaklandı
- Tiananmen'de hayatını kaybedenler anısına yapılan heykelin önünde toplanan insanlardan detaylar - Victoria Parkında nöbet tutan güvenlik güçlerinden detaylar - Kilisede anma detaylarıHONG KONG (AA) - Hong Kong yönetimi, Tiananmen olaylarında hayatını kaybedenler için her yıl düzenlenen anma törenini bu yıl Kovid - 19 gerekçesiyle yasakladı. Bu kararla birlikte Hong Kong 'da her yıl, Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı göstericilerin bastırılması sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni ilk kez yasaklanmış oldu.
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